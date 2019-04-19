Разбазаривание пенсий на 6 млн рублей раскрыли на Ставрополье

СЕГОДНЯ 17:16 2019-04-19T17:16:45+03:00

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В Ставропольском крае сотрудники ФСБ выявили хищения пенсий на 6 млн рублей. Бывшая управляющая делами МО Тукуй-Мектебского сельсовета Нефтекумского муниципального района помогла 25 местным жителям оформить незаконные досрочные страховые выплаты, изготовив в 2011-2012 годах поддельные свидетельства о рождении детей, записи о государственной регистрации рождения которых в актах гражданского состояния отсутствуют.

- По результатам проверки пенсионных дел получателей досрочных пенсионных выплат установлено, что общая сумма переплат, образовавшихся в результате предоставления недостоверных сведений о рождении детей, составила более 6 000 000 рублей, - рассказали в правоохранительных органах СК. - Возбуждено 23 уголовных дела по статье "мошенничество при получении выплат".

Нефтекумским районным судом уже осуждены 17 участников этой преступной мошеннической схемы. Они приговорены к условным срокам и обязаны вернуть государству ранее незаконно полученные денежные средства.

ИСТОЧНИК KP.RU