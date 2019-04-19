Ставропольцев приглашают присоединиться ко Дню донора

СЕГОДНЯ 18:29 2019-04-19T18:29:32+03:00

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Ставропольцев пригласили присоединиться ко всероссийскому Дню донора, который отметят 20 апреля. Краевой минздрав призывает взрослых жителей региона внести свой вклад в банк донорской крови.

В субботу, 20 апреля, с 8:15 до 12:30 кровь можно будет сдать кровь в Ставрополе на улице Лермонтова, 205, где расположена краевая станция переливания крови, а также в Пятигорске, в филиале Службы крови, по адресу: проспект Кирова, 43. Стать донорами крови могут только здоровые люди старше 18 лет. При себе обязательно иметь паспорт.

Кстати, накануне Дня донора в Железноводске собрали 31 литр крови. Поддержать акцию «Сдай кровь – спаси жизнь» в городе-курорте пришли более 70 человек, в том числе и люди с редкими группами крови.

ИСТОЧНИК KP.RU