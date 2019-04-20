В Ставрополе водитель сбил подростка и сбежал с места ДТП
В Ставрополе полиция ищет автолюбителя, покинувшего место аварии. Неизвестный сбил подростка и сбежал.
Как сообщили «КП - Северный Кавказ» в отделе пропаганды управления ГИБДД по Ставропольскому краю, ДТП произошло на улице Буйнакского, в районе дома №6. Автолюбитель на красной Skoda, вместо того, чтобы оказать пострадавшему помощь, бросился наутёк.
По словам дорожных полицейских, пострадавший запомнил цифры номера машины — 645. Кроме того, авто может иметь характерные повреждения. Стражи порядка просят горожан помочь разыскать автомобиль, чтобы привлечь нарушителя к ответственности.
ИСТОЧНИК KP.RU
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