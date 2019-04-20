Ставрополец пытался напасть в лесу на мать с ребёнком
В Железноводском лесу 24-летний мужчина пытался напасть на девушку, гулявшую с маленьким ребёнком. К счастью, она успела сообщить в полицию и опасность была предотвращена.
Молодая мать резвилась с ребёнком в лесу Железноводска, когда заметила подозрительного мужчину. Когда она поспешила домой, парень вооружился палкой и начал преследовать свою жертву. Женщина оценила опасность и позвонила в полицию.
Услышав, что молодая мать вызвала правоохранителей, агрессивно настроенный молодой человек попытался скрыться, но тщетно.
— Сержанты полиции Юрий Морозов и Виктор Кучков быстро обнаружили и задержали мужчину, подходившего под описание злодея. Для дальнейшего разбирательства 24-летнего жителя Светлограда передали полиции, — сообщили «КП - Северный Кавказ» в пресс-службе Росгвардии.
ИСТОЧНИК KP.RU
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