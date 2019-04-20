2019-04-20T11:49:20+03:00
Происшествия

Ставрополец пытался напасть в лесу на мать с ребёнком

Агрессивно настроенного мужчину задержали росгвардейцы
Андрей ЗОБОВ
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Мужчина с палкой попытался напасть на молодую мать в лесуМужчина с палкой попытался напасть на молодую мать в лесуФото: Архив "КП"
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В Железноводском лесу 24-летний мужчина пытался напасть на девушку, гулявшую с маленьким ребёнком. К счастью, она успела сообщить в полицию и опасность была предотвращена.

Молодая мать резвилась с ребёнком в лесу Железноводска, когда заметила подозрительного мужчину. Когда она поспешила домой, парень вооружился палкой и начал преследовать свою жертву. Женщина оценила опасность и позвонила в полицию.

Услышав, что молодая мать вызвала правоохранителей, агрессивно настроенный молодой человек попытался скрыться, но тщетно.

— Сержанты полиции Юрий Морозов и Виктор Кучков быстро обнаружили и задержали мужчину, подходившего под описание злодея. Для дальнейшего разбирательства 24-летнего жителя Светлограда передали полиции, — сообщили «КП - Северный Кавказ» в пресс-службе Росгвардии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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