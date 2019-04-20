В Дагестане расследуют смерть девочки, не дождавшейся приезда «Скорой»

СЕГОДНЯ 13:59 2019-04-20T14:00:32+03:00

К больной пришла фельдшер, которая попыталась реанимировать её до приезда помощи, но тщетно

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В Дагестане расследуют смерть 15-летней девочки, не дождавшейся кареты «Скорой». После вызова к больной пришла фельдшер, которая и вызвала подмогу, но спасти несчастную не удалось.

Свою проверку инцидента ведёт и республиканский минздрав. В министерстве «КП - Северный Кавказ» сообщили, что трагедия датируется 17 апреля. Сначала к больной вызвали фельдшера. Врач увидела, что пациентка умирает: её давление было аномально низким, а состояние — критическим. Она вызвала карету «Скорой» и стала пытаться реанимировать больную.

Когда на место прибыла машина экстренной помощи, она была уже не нужна. Врачам оставалось констатировать смерть.

Сейчас в следователи ждут результатов судмедэкспертизы, которая займёт не менее 4 недель. После этого правоохранители смогут установить причину смерти и причастность к этому медиков.

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ИСТОЧНИК KP.RU