2019-04-20T17:20:56+03:00
Происшествия

В Пятигорске перебегавший дорогу ребёнок попал под колёса

11-летний мальчик выжил, но попал в больницу
Андрей ЗОБОВ
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Место происшествия. Фото: УГИБДД по СКМесто происшествия. Фото: УГИБДД по СК
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В Пятигорске перебегавший дорогу школьник попал под колёса автомобиля. Пострадавшего доставили в больницу, угрозы для жизни нет.

Как сообщили «КП - Северный Кавказ» в отделе пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД по Ставропольскому краю, инцидент произошёл в пятницу, 19 апреля. Около 12 часов дня водитель на «Ладе Самаре» ехал в сторону проспекта Калинина. 11-летний мальчик понадеялся перебежать дорогу перед машиной, но попал под колёса.

На место тут же вызвали «Скорую», забравшую пострадавшего в ближайшую больницу.

— За рулём находился житель Предгорного района. В последние два года он был примерными автолюбителем и за нарушением ПДД замечен не был, — сообщили в пресс-службе.

Степень вины участников аварии установят специалисты. Проводится проверка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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