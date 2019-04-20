В Пятигорске перебегавший дорогу ребёнок попал под колёса
В Пятигорске перебегавший дорогу школьник попал под колёса автомобиля. Пострадавшего доставили в больницу, угрозы для жизни нет.
Как сообщили «КП - Северный Кавказ» в отделе пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД по Ставропольскому краю, инцидент произошёл в пятницу, 19 апреля. Около 12 часов дня водитель на «Ладе Самаре» ехал в сторону проспекта Калинина. 11-летний мальчик понадеялся перебежать дорогу перед машиной, но попал под колёса.
На место тут же вызвали «Скорую», забравшую пострадавшего в ближайшую больницу.
— За рулём находился житель Предгорного района. В последние два года он был примерными автолюбителем и за нарушением ПДД замечен не был, — сообщили в пресс-службе.
Степень вины участников аварии установят специалисты. Проводится проверка.
ИСТОЧНИК KP.RU
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