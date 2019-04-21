В Ингушетии открыли самый высокий в мире музей

СЕГОДНЯ 10:05 2019-04-21T10:05:04+03:00

Он расположен в здании родовой башни на высоте 100 метров

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Этнографический музей ингушской истории открыли по случаю 25-летия Магаса в стометровой Башне согласия - увеличенной в четыре раза копии средневековой ингушской боевой башни, которая была построена в 2013 году на площади Алания в столице республики. Международное агентство регистрации рекордов признало комплекс самым высоким музеем в мире.

- Зарегистрированная высота составляет - 99,97 метров, – сказал на открытии комплекса гендиректор Международного агентства регистрации рекордов «Интеррекорд» Влад Копылов, вручая сертификаты о рекорде главе региона Юнус-Беку Евкурову и мэру Магаса Беслану Цечоеву.

Как сообщает сайт администрации Республики, музей разбит по этажам. На первом - картины об историческом развитии Ингушетии, на втором - зал заседаний Совета старейшин тейпов, на четвертом и третьем - музей быта средневековых ингушей, на пятом - одна из самых высоких смотровых площадок на Северном Кавказе.

По словам главы Ингушетии Юнус-Бека Евкурова, музей обязан выполнять функцию просвещения, быть не только местом хранения древних артефактов, но и образовательным центром.

ИСТОЧНИК KP.RU