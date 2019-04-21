2019-04-21T10:05:04+03:00
Общество

В Ингушетии открыли самый высокий в мире музей

Он расположен в здании родовой башни на высоте 100 метров
Виталий КЛИМОВ
Поделиться:
Изменить размер текста:

Этнографический музей ингушской истории открыли по случаю 25-летия Магаса в стометровой Башне согласия - увеличенной в четыре раза копии средневековой ингушской боевой башни, которая была построена в 2013 году на площади Алания в столице республики. Международное агентство регистрации рекордов признало комплекс самым высоким музеем в мире.

- Зарегистрированная высота составляет - 99,97 метров, – сказал на открытии комплекса гендиректор Международного агентства регистрации рекордов «Интеррекорд» Влад Копылов, вручая сертификаты о рекорде главе региона Юнус-Беку Евкурову и мэру Магаса Беслану Цечоеву.

Как сообщает сайт администрации Республики, музей разбит по этажам. На первом - картины об историческом развитии Ингушетии, на втором - зал заседаний Совета старейшин тейпов, на четвертом и третьем - музей быта средневековых ингушей, на пятом - одна из самых высоких смотровых площадок на Северном Кавказе.

По словам главы Ингушетии Юнус-Бека Евкурова, музей обязан выполнять функцию просвещения, быть не только местом хранения древних артефактов, но и образовательным центром.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Пятигорске перебегавший дорогу ребёнок попал под колёса
Главный тренер: «Анжи» прекратит своё существование
В Дагестане расследуют смерть девочки, не дождавшейся приезда «Скорой»
Пытаясь отмстить за супругу ставрополец оклеветал её подругу
Ставрополец пытался напасть в лесу на мать с ребёнком
В Ставрополе водитель сбил подростка и сбежал с места ДТП
Секретарь Совбеза РФ Патрушев заявил, что в долги за газ Северный Кавказ загнали жулики
Вице-премьер Мутко: в СКФО из выделенных на туризм 4,5 млрд рублей потратили только 1,1 млрд
Ставропольцев приглашают присоединиться ко Дню донора
Разбазаривание пенсий на 6 млн рублей раскрыли на Ставрополье
Из-за беспечности многодетной матери ребенок погиб в выгребной яме на Ставрополье
SKODA приглашает на семейный тест-драйв в Минводы
На Северном Кавказе распространяется «индивидуальный джихад»
В горах Северной Осетии нашли 50 тонн золота
"Ниву" с людьми унесло рекой в Северной Осетии
Команда КВН из Ставрополя не сумела пробиться в полуфинал Высшей лиги
В Пятигорске на выходных ограничат движение
В Дагестане из-за острой вспышки инфекции отравились 69 человек
Ярмарка выходного дня пройдет в Ставрополе
По Ставрополью ударят заморозки до -3 градусов
В Ставрополе закроют проезд на кладбища
Глава Дагестана: 35% газа теряются по дороге в республику
Ставрополец из ревности зарезал собутыльника
Менделеевская олимпиада по химии ждет школьников из 30 стран
На Ставрополье в лобовом ДТП погибли два человека