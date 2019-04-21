В Кабардино-Балкарии взорвалась пекарня

СЕГОДНЯ 11:31 2019-04-21T12:40:04+03:00

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В сельском поселении Былым Эльбрусского района в частной пекарне произошел взрыв газа.

- Произошла утечка газа, после чего образовавшаяся в помещениях газо-воздушная смесь воспламенилась и сдетонировала, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по КБР. - В 07:56 на место происшествия выехал дежурный караул в составе 5 человек. К месту взрыва также были направлены бригады скорой медицинской помощи.

По данным спасателей, в результате взрыва пострадали 2 человека - мужчина 1963 года рождения и женщина 1939 года рождения. Женщину пришлось вытаскивать из-под завалов. Пострадавшие доставлены в районную больницу Тырныауза.

ИСТОЧНИК KP.RU