2019-04-21T13:26:04+03:00
Общество

На Ставрополье снова прогнозируют заморозки

Температура ночью опустится до -3 градусов
Виталий КЛИМОВ
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Ставропольский гидрометцентр снова прогнозирует похолодание. В ночь на понедельник температура в отдельных районах Ставропольского края опустится до -3 градусов. В Ставрополе - до -1 градуса. Ночью вторника похолодание и заморозки повторятся.

Днем в понедельник воздух прогреется до +13-+15 градусов. По краю будет облачно, а в Ставрополе ясно. Ветер синоптики обещают сильный - до 15 метров в секунду. Во вторник его порывы начнут ослабевать.

ИСТОЧНИК KP.RU

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