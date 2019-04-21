На Ставрополье снова прогнозируют заморозки
Температура ночью опустится до -3 градусов
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Ставропольский гидрометцентр снова прогнозирует похолодание. В ночь на понедельник температура в отдельных районах Ставропольского края опустится до -3 градусов. В Ставрополе - до -1 градуса. Ночью вторника похолодание и заморозки повторятся.
Днем в понедельник воздух прогреется до +13-+15 градусов. По краю будет облачно, а в Ставрополе ясно. Ветер синоптики обещают сильный - до 15 метров в секунду. Во вторник его порывы начнут ослабевать.
ИСТОЧНИК KP.RU