На Ставрополье снова прогнозируют заморозки

СЕГОДНЯ 13:26 2019-04-21T13:26:04+03:00

Изменить размер текста: A A

Ставропольский гидрометцентр снова прогнозирует похолодание. В ночь на понедельник температура в отдельных районах Ставропольского края опустится до -3 градусов. В Ставрополе - до -1 градуса. Ночью вторника похолодание и заморозки повторятся.

Днем в понедельник воздух прогреется до +13-+15 градусов. По краю будет облачно, а в Ставрополе ясно. Ветер синоптики обещают сильный - до 15 метров в секунду. Во вторник его порывы начнут ослабевать.

ИСТОЧНИК KP.RU