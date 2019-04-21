Кадыров прокомментировал теракты в Шри-Ланке
И выразил соболезнования семьям погибших
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Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале прокомментировал теракты в Шри-Ланке, в результате которых погибли по меньшей мере 185 человек, еще сотни получили ранения.
- Терроризм не менее опасен для человечества, чем оружие массового поражения, - написал глава Чечни. - Угроза растет подобно снежному кому. И бороться с терроризмом нужно всем миром, всем странам. Иначе на планете наступит вечная зима без государств и народов.
В католических церквях и отелях столицы Шри-Ланки Коломбо прогремели 8 взрывов. 185 человек погибли, более 500 получили ранения.
ИСТОЧНИК KP.RU