Кадыров прокомментировал теракты в Шри-Ланке

СЕГОДНЯ 13:36 2019-04-21T13:36:10+03:00

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Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале прокомментировал теракты в Шри-Ланке, в результате которых погибли по меньшей мере 185 человек, еще сотни получили ранения.

- Терроризм не менее опасен для человечества, чем оружие массового поражения, - написал глава Чечни. - Угроза растет подобно снежному кому. И бороться с терроризмом нужно всем миром, всем странам. Иначе на планете наступит вечная зима без государств и народов.

В католических церквях и отелях столицы Шри-Ланки Коломбо прогремели 8 взрывов. 185 человек погибли, более 500 получили ранения.

ИСТОЧНИК KP.RU