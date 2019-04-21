На Ставрополье в ДТП погибли два человека

СЕГОДНЯ 17:42 2019-04-21T17:43:53+03:00

Изменить размер текста: A A

В Шпаковском районе в тройном ДТП два человека погибли и трое пострадали. Как сообщает пресс-служба краевого ГИБДД, около полуночи на 307 километре автодороги «Ростов-на-Дону - Ставрополь» водитель «Лады Приоры», ехавший со стороны Ставрополя в направлении Изобильного, при обгоне столкнулся с «Хендэ Акцент», который ехал во встречном направлении, а затем по инерции попал под грузовой «МАН».

На месте происшествия до приезда «скорой помощи» скончались водитель «Приоры», 44-летний житель Пелагиады, и 37-летний пассажир «Хендэ» - житель Михайловска. С травмами в больницу доставлены водитель «Хендэ» - 33-летняя женщина и двое детей - 13-летняя девочка и 10-летний мальчик. Дети в момент ДТП были пристёгнуты ремнями безопасности, что позволило им избежать фатальных травм. По факту автоаварии проводится проверка, степень ответственности участников будет установлена в рамках уголовного дела, у водителей взяли кровь на установление состояния опьянения.

ИСТОЧНИК KP.RU