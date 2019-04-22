Ставропольский мошенник обманул пенсионерку на 120 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 08:23 2019-04-22T08:23:32+03:00

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В дежурную часть отдела полиции города Невинномысска обратилась 71-летняя местная жительница с заявлением о мошенничестве.

Со слов заявительницы, ей накануне позвонил неизвестный и предложил получить компенсацию за оплату услуг экстрасенса в 2008 году. Под надуманным предлогом звонивший убедил пенсионерку перевести 120 тысяч рублей. Введенная в заблуждение женщина перевела названную сумму. Однако по прошествии времени никаких компенсаций гражданка не получила.

Осознав обман, пенсионерка обратилась в полицию, где по данному факту возбуждено уголовное дело. Полиция Ставрополья призывает граждан к бдительности при общении с незнакомцами.

ИСТОЧНИК KP.RU