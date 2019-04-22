В Ставропольском крае пошел под суд угонщик-наркоман
На Ставрополье окончено расследование уголовного дела местного водителя.
Сотрудники Госавтоинспекции Шпаковского района ранее остановили легковой автомобиль для проверки документов. В связи с наличием у водителя явных признаков наркотического опьянения, полицейские предложили ему пройти медосвидетельствование. Тот отказался.
Молодого человека доставили в районный отдел, где сотрудники полиции установили, что он уже лишен прав за аналогичное нарушение. Кроме этого в салоне машины нарушителя сотрудники полиции обнаружили и изъяли наркотики, которые он употреблял сам и готовил к продаже.
Также в его доме были найдены детали, снятые с чужого автомобиля. В ходе следствия установлена причастность к краже самого молодого человека, а также его знакомого, которого задержали позднее.
Сумма причиненного ущерба собственнику автомобиля составила более 34 тысяч рублей. Мужчина, хранивший наркотики, заключен под стражу. Его друг оставлен под подписку о невыезде. Материалы уголовного дела направлены в Шпаковский районный суд для рассмотрения.
ИСТОЧНИК KP.RU
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