В Дагестане из-за земляных работ без газа остались три села

СЕГОДНЯ 10:08 2019-04-22T10:08:55+03:00

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Около 2 тысяч человек остались без газа после аварии на газопроводе "Махачкала-Каспийск-Ачи-Су" в Дагестане. Сейчас ведутся аварийно-восстановительные работы. Об этой информации сообщается на сайте Минэнерго Российской Федерации.

- В 5 часов утра 22 апреля при производстве несогласованных земляных работ в Карабудахкентском районе была нарушена целостность магистрального газопровода. В 5:45 были срочно отключены две газораспределительные станции, - говорится в сообщении.

Отмечается, что прекращено газоснабжение трех дагестанских населенных пунктов :Зеленоморск, Манас и Манаскент.

ИСТОЧНИК KP.RU