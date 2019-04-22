В Ставрополе участковый попросил 10 тысяч взятки и попал под следствие

СЕГОДНЯ 10:32 2019-04-22T10:34:15+03:00

Дело завели уже на бывшего сотрудника МВД, уволенного после служебной проверки

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В Ставрополе завели уголовное дело по статье "покушение на мошенничество" на экс-участкового. Как рассказали "КП-Северный Кавказ" в пресс-службе краевого СКР, в должности сотрудника полиции он в феврале 2019 года пообещал за 10 тысяч рублей освободить мужчину от уголовной ответственности за избиение друга, заранее зная, что дело даже не заводили.

- При получении части оговоренной суммы денег сотрудник полиции был задержан оперативниками МВД России по Ставропольскому краю, куда заблаговременно обратился мужчина, - сказали в Следственном комитете по СК. - По уголовному делу проводятся следственные и процессуальные действия, направленные на закрепление полученных доказательств.

В региональном МВД сообщают, что участкового уже уволили.

- В отношении сотрудника полиции проведена служебная проверка, по результатам которой он уволен из органов внутренних дел по отрицательным основаниям. К строгой дисциплинарной ответственности привлечен его непосредственный руководитель, - добавили в пресс-службе ставропольского ГУ МВД.

Отмечается, что преступление сотрудника полиции выявили его же коллеги из подразделения собственной безопасности ГУ МВД России по Ставропольскому краю.

ИСТОЧНИК KP.RU