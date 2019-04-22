2019-04-22T11:47:02+03:00
Происшествия

Школьники из Беслана оставили родителям записки и отправились путешествовать на поезде

Из соседнего региона по заявлению близких детей вернули домой полицейские
Евгения СОКОРЕВА
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В Северной Осетии полицейские по заявлению родителей вернули домой подростков, уехавших на поезде до Минеральных Вод в Ставропольском крае. Близкие пришли в отделение 20 апреля, обнаружив дома записки от детей с просьбой не беспокоиться, потому что те вместе решили устроить путешествие.

- По разосланной ориентировке несовершеннолетних опознали и задержали сотрудники линейного отдела полиции на транспорте. Их жизни и здоровью ничего не угрожало, - рассказали "КП-Северный Кавказ" в пресс-службе МВД по Республике Северная Осетия-Алания.

Оказалось, два одноклассника захотели новых знакомств и ощущений и поехали в другой регион подготовленными - с рюкзаками, небольшой суммой денег и гитарой.

- Детей доставили домой. С ними провели профилактическую беседу. Подростки пообещали, что больше не станут до совершеннолетия путешествовать без родителей, и тем более без их ведома.

ИСТОЧНИК KP.RU

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