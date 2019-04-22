В КБР арестована мать-убийца, выбросившая младенца на свалку

СЕГОДНЯ 12:52 2019-04-22T15:15:25+03:00

Изменить размер текста: A A

Следственный комитет Кабардино-Балкарии сообщил об аресте бессердечной матери, выбросившей новорожденного ребёнка на свалку. Тело уже убитого малыша в пластиковом пакете нашли в куче мусора жители села Кременчуг-Константиновское в Баксанском районе республики.

— Тело 21 апреля нашли местные жители, пришедшие выбросить мусор. Один из них увидел часть тела, открыл пакет и нашёл младенца. Сейчас его передали на судебно-медицинскую экспертизу. Он пролежал несколько дней, поэтому определить причину смерти сходу очень сложно, — рассказал «КП» помощник руководителя следственного управления Кабардино-Балкарии по связям со СМИ Мурат Багов.

Отойдя от потрясения, люди тут же заявили в полицию. Правоохранители начали поиски матери, убившей собственное дитя. Искали женщин, обращавшихся за помощью, но не вставших на медицинский учёт. На следующий день подозреваемую нашли. Ей оказалась 21-летняя девушка.

— Она призналась в том, что сотворила. Но не хочет рассказывать подробностей — боится ещё большего осуждения. Как мы понимаем, способ был таким, что понять это нормальному человеку просто невозможно, — сообщил собеседник.

Несмотря на юный возраст, женщина уже была замужем. Первому ребёнку уже стукнуло 5 лет. Но дети не помогли ей сохранить семью.

— Они развелись задолго до произошедших событий. 9 месяцев точно прошло. Отца ребёнка она не называет. Всё покажет экспертиза. А пока мы подали ходатайство о заключении её под стражу, — рассказал Мурат Багов.

Во время обыска в доме 21-летней женщины обнаружили предметы со следами крови. Их отправили на экспертизу. Возбуждено уголовное дело по статье «убийство малолетнего, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии».

По закону, матери-убийце может грозить пожизненное лишение свободы.

ЕЩЁ ПО ТЕМЕ

В Кабардино-Балкарии на свалке нашли младенца

В груде мусора было обнаружено тело новорожденного ребенка, завернутое в полимерный пакет. Следователями незамедлительно назначено проведение судебно-медицинской экспертизы (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU