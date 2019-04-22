2019-04-22T13:40:37+03:00
Происшествия

На Ставрополье выручили из беды семейную пару, застрявшую на тюльпановом поле

На помощь пришли спасатели
Михаил ЮЖНЫЙ
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Необычную спасательную операцию пришлось провести спасателям 20 апреля, в Апанасенковском районе вблизи озера Маныч. Молодая семейная пара из Краснодара вместе со своим 2-летним ребенком, двигаясь через Ставропольский край, решила полюбоваться местными красотами природы - дикими тюльпанами.

Свернув с основной трассы на грунтовую дорогу, путешественники на автомобиле «Honda Civic», увязли в грунте тюльпанового поля. Попытавшись самостоятельно выбраться из грязевой ловушки, путники только усугубили положение и еще глубже застряли в вязком солончаке.

Члены семьи обратились в службы экстренного реагирования по номеру «112». Приехавшие спасателями лопатами откопали колеса Honda Civic, а затем, прицепив один конец лебедки к заднему бамперу машины, на рабочем УАЗике вытянули иномарку на твердую почву.

После того, как семья села в автомобиль, спасатели сопроводили краснодарцев до трассы, откуда они смогли продолжить свою поездку.

ИСТОЧНИК KP.RU

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