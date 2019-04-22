Ротенберг приехал в Чечню к Кадырову

СЕГОДНЯ 14:18 2019-04-22T14:20:06+03:00

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В Чечне 20 и 21 апреля прошел первый этап серии кольцевых гонок на автодроме "Крепость Грозная" с участием известных российских, а также зарубежных пилотов.

В гости к главе региона Рамзану Кадырову по этому случаю приехал руководитель программы развития автоспорта "SMP Racing" , крупный бизнесмен Борис Ротенберг. Во время вступительного слова он отметил, что из Грозного вышло много гонщиков, представляющих сегодня Россию на престижных соревнованиях.

- Борис Романович приехал, значит, быть автоспорту. Я думаю, что статус у нас повысится и будет помощь для развития автоспорта, – обратился к Ротенбергу чеченский лидер Рамзан Кадыров.

Автодром в столице Чечни открыли 4 года назад.

ИСТОЧНИК KP.RU