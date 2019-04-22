2019-04-22T14:20:06+03:00
Общество

Ротенберг приехал в Чечню к Кадырову

В республике прошли кольцевые гонки
Евгения СОКОРЕВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Чечне 20 и 21 апреля прошел первый этап серии кольцевых гонок на автодроме "Крепость Грозная" с участием известных российских, а также зарубежных пилотов.

В гости к главе региона Рамзану Кадырову по этому случаю приехал руководитель программы развития автоспорта "SMP Racing" , крупный бизнесмен Борис Ротенберг. Во время вступительного слова он отметил, что из Грозного вышло много гонщиков, представляющих сегодня Россию на престижных соревнованиях.

- Борис Романович приехал, значит, быть автоспорту. Я думаю, что статус у нас повысится и будет помощь для развития автоспорта, – обратился к Ротенбергу чеченский лидер Рамзан Кадыров.

Автодром в столице Чечни открыли 4 года назад.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Глава Ставрополья поручил отремонтировать все воинские мемориалы
На Ставрополье расследуют гибель рабочего, сорвавшегося с крыши
На Ставрополье выручили из беды семейную пару, застрявшую на тюльпановом поле
В КБР арестована мать-убийца, выбросившая младенца на свалку
Школьники из Беслана оставили родителям записки и отправились путешествовать на поезде
Ингушетия и Чечня лидируют по приросту населения в России
В Ставрополе участковый попросил 10 тысяч взятки и попал под следствие
В Дагестане из-за земляных работ без газа остались три села
В Ставропольском крае пошел под суд угонщик-наркоман
Ставропольский мошенник обманул пенсионерку на 120 тысяч рублей
На Ставрополье в ДТП погибли два человека
Кадыров прокомментировал теракты в Шри-Ланке
На Ставрополье снова прогнозируют заморозки
В Кабардино-Балкарии взорвалась пекарня
В Ингушетии открыли самый высокий в мире музей
В Пятигорске перебегавший дорогу ребёнок попал под колёса
Главный тренер: «Анжи» прекратит своё существование
В Дагестане расследуют смерть девочки, не дождавшейся приезда «Скорой»
Пытаясь отмстить за супругу ставрополец оклеветал её подругу
Ставрополец пытался напасть в лесу на мать с ребёнком