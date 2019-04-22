На Ставрополье расследуют гибель рабочего, сорвавшегося с крыши

СЕГОДНЯ 14:32 2019-04-22T14:32:03+03:00

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В Ставропольском крае выясняются обстоятельства гибели рабочего в Изобильном. Как рассказали "КП-Северный Кавказ" в пресс-службе регионального СКР, 18 апреля 2019 года полицейские получили информацию, что при кровельных работах на одном из предприятий города 36-летний работник сорвался со 2 этажа и погиб.

- Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей "нарушение правил охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека", - сказали в ведомстве. - По уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на получение и закрепление доказательственной базы.

Кто виноват в гибели рабочего, покажет расследование.

ИСТОЧНИК KP.RU