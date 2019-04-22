Глава Ставрополья поручил отремонтировать все воинские мемориалы
Губернатор Ставрополья Владимир Владимиров приказал проверить в крае состояние всех памятников героям Великой Отечественной войны. Об этом сообщает пресс-служба главы региона.
- Глава края поручил проверить состояние всех памятников героям Великой Отечественной войны на территории края для проведения необходимых ремонтных работ и благоустройства, - передает ведомство.
По данным пресс-службы, до 1 октября должна быть подготовлена информация на каждый нуждающийся в ремонте объект. А к 75-й годовщине Победы объекты (2020 год) должны быть отремонтированы
Также руководитель региона поставил задачу обеспечить полную готовность к 9 мая в этом году и провести все посвященные Дню Победы мероприятия на высоком уровне.
ИСТОЧНИК KP.RU
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