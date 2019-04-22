На Ставрополье из пламени спасли многодетную семью

СЕГОДНЯ 16:13 2019-04-22T16:13:57+03:00

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Серьезный пожар, который за малым не лишил крыши над головой многодетную семью, случился 19 апреля в поселке Терский Буденновского района Ставрополья.

Поздней ночью на территории одного из частных домов по неизвестным причинам загорелся гараж, внутри которого находился автомобиль ВАЗ-2112.

– В 03:19 мы узнали о случившемся пожаре и спустя 4 минуты были на месте происшествия, – поделился пожарный Анатолий Шаткий. – К нашему прибытию, огонь успел охватить входную дверь дома, не давая возможности выбраться из горящего строения проснувшейся беременной женщине, ее мужу и маленькому ребенку.

Не теряя времени, пассовцы кинулись спасать погорельцев через окно, поочередно доставая каждого члена семьи. Им удалось не допустить распространения пламени дальше по территории и спасти жилой дом.

В результате пожара огонь полностью уничтожил гараж и находившийся внутри ВАЗ-2112. К счастью, погорельцы отделались испугом и в госпитализации не нуждались.

ИСТОЧНИК KP.RU