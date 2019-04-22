Прокуратура заинтересовалась министром здравоохранения Дагестана после жалобы матери ребенка-инвалида
В Дагестане после жалобы в прокуратуру то местной жительницы на ненадлежащее обеспечение лекарствами ее ребенка с инвалидностью правоохранители внесли представление в адрес министра здравоохранения республики.
Как рассказали "КП-Северный Кавказ" в пресс-службе надзорного ведомства Дагестана, у девочки диагностировали тромбоцитопеническую пурпуру и по закону ей за счет государства должны выделяться 10 упаковок препарата "Ромиплостим" в месяц. Но на деле ее мать получала только 4 упаковки.
- В целях устранения нарушений требований законодательства о здравоохранении прокуратурой республики в адрес министра здравоохранения Дагестана внесено представление. По результатам его рассмотрения ребенок-инвалид обеспечен лекарственным препаратом в необходимом количестве, - сказали в прокуратуре РД.
ИСТОЧНИК KP.RU