Прокуратура заинтересовалась министром здравоохранения Дагестана после жалобы матери ребенка-инвалида

СЕГОДНЯ 17:21 2019-04-22T17:21:17+03:00

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В Дагестане после жалобы в прокуратуру то местной жительницы на ненадлежащее обеспечение лекарствами ее ребенка с инвалидностью правоохранители внесли представление в адрес министра здравоохранения республики.

Как рассказали "КП-Северный Кавказ" в пресс-службе надзорного ведомства Дагестана, у девочки диагностировали тромбоцитопеническую пурпуру и по закону ей за счет государства должны выделяться 10 упаковок препарата "Ромиплостим" в месяц. Но на деле ее мать получала только 4 упаковки.

- В целях устранения нарушений требований законодательства о здравоохранении прокуратурой республики в адрес министра здравоохранения Дагестана внесено представление. По результатам его рассмотрения ребенок-инвалид обеспечен лекарственным препаратом в необходимом количестве, - сказали в прокуратуре РД.

ИСТОЧНИК KP.RU