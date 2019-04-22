Две студентки разрисовали стену худучилища во Владикавказе и поплатились

СЕГОДНЯ 19:23 2019-04-22T19:23:24+03:00

Теперь им грозит три года колонии за вандализм

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Во Владикавказе две студентки Владикавказского художественного училища им. А. Джанаева попали под следствие за рисунки и оскорбительные надписи на стене училища. Против них могут возбудить уголовное дело по статье «Вандализм».

— Дознавателями отдела полиции проводится доследственная проверка по факту нанесения оскорбительной надписи и изображения на фасад здания училища во Владикавказе. Одна из подозреваемых является студенткой вышеуказанного училища, другая – ранее отчислена, — сообщили в пресс-службе главного управления МВД по Северной Осетии.

Оказалось, что девушки около часа ночи прогуливались у стен альма-матер. Одной из них пришла в голову идея немножко похулиганить и «отмстить» за отчисление. У художниц под рукой оказался баллончик с краской. Не долго думая, они принялись за работу, оставив надпись оскорбительного содержания и рисунок.

— В настоящее время стараниями студентов художественного училища «творчество» девушек уже смыто со стен здания, которое, является объектом культурного наследия Владикавказа, — сообщили в пресс-службе.

Теперь решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Вандализм». За шутку художницам может грозить до 3 лет колонии.

ИСТОЧНИК KP.RU