2019-04-22T19:36:20+03:00
Экономика

МРСК Северного Кавказа вложит 5,6 миллиардов в развитие электросетей Чечни

Генеральный директор Виталий Иванов обсудил модернизацию сетей республики с председателем Правительства Чеченской Республики Муслимом Хучиевым
Поделиться:
Изменить размер текста:

Генеральный директор МРСК Северного Кавказа Виталий Иванов обсудил вопросы развития электросетевого комплекса Чечни с руководством республики. Ключевым стал вопрос уменьшения потерь при транспортировке энергоносителя. Кроме того, в первый день поездки главный энергетик Северного Кавказа посетил ряд энергообъектов региона.

Важным пунктом в рабочей повестке энергетиков стала встреча с председателем правительства Чеченской Республики Муслимом Хучиевым и представителями профильных структур органов власти. В совещании также приняли участие заместители генерального директора ПАО «Россети» Павел Гребцов и Александр Пятигор, главный советник Сергей Кирюхин, руководители профильных подразделений.

— Республика видит в энергетиках союзников в устранении проблемных вопросов, существующих в отрасли региона. Убеждён, сообща мы добьёмся успеха в решении актуальных задач в интересах каждого потребителя республики, — отметил по итогам встречи Муслим Хучиев.

Кроме того, председатель правительства Чечни обозначил заинтересованность руководства республики в конструктивном взаимодействии с ПАО «Россети» и МРСК Северного Кавказа.

— Электросетевой комплекс Чеченской Республики требует повышенного внимания. При всех существующих проблемных вопросах я вижу потенциал для развития энергетической отрасли в регионе. И это не просто слова: 30% инвестиционной программы МРСК Северного Кавказа будет направлено на модернизацию сетей Чечни, более 5,6 млрд рублей мы вложим в программу снижения потерь до 2022 года, — резюмировал дальнейшие планы Виталий Иванов.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Экономика Северного Кавказа»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Две студентки разрисовали стену худучилища во Владикавказе и поплатились
Прокуратура заинтересовалась министром здравоохранения Дагестана после жалобы матери ребенка-инвалида
На Ставрополье из пламени спасли многодетную семью
Глава Ставрополья поручил отремонтировать все воинские мемориалы
На Ставрополье расследуют гибель рабочего, сорвавшегося с крыши
Ротенберг приехал в Чечню к Кадырову
На Ставрополье выручили из беды семейную пару, застрявшую на тюльпановом поле
В КБР арестована мать-убийца, выбросившая младенца на свалку
Школьники из Беслана оставили родителям записки и отправились путешествовать на поезде
Ингушетия и Чечня лидируют по приросту населения в России
В Ставрополе участковый попросил 10 тысяч взятки и попал под следствие
В Дагестане из-за земляных работ без газа остались три села
В Ставропольском крае пошел под суд угонщик-наркоман
Ставропольский мошенник обманул пенсионерку на 120 тысяч рублей
На Ставрополье в ДТП погибли два человека
Кадыров прокомментировал теракты в Шри-Ланке
На Ставрополье снова прогнозируют заморозки
В Кабардино-Балкарии взорвалась пекарня
В Ингушетии открыли самый высокий в мире музей
В Пятигорске перебегавший дорогу ребёнок попал под колёса
Главный тренер: «Анжи» прекратит своё существование
В Дагестане расследуют смерть девочки, не дождавшейся приезда «Скорой»
Пытаясь отмстить за супругу ставрополец оклеветал её подругу
Ставрополец пытался напасть в лесу на мать с ребёнком