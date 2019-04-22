МРСК Северного Кавказа вложит 5,6 миллиардов в развитие электросетей Чечни

СЕГОДНЯ 19:36 2019-04-22T19:36:20+03:00

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Генеральный директор МРСК Северного Кавказа Виталий Иванов обсудил вопросы развития электросетевого комплекса Чечни с руководством республики. Ключевым стал вопрос уменьшения потерь при транспортировке энергоносителя. Кроме того, в первый день поездки главный энергетик Северного Кавказа посетил ряд энергообъектов региона.

Важным пунктом в рабочей повестке энергетиков стала встреча с председателем правительства Чеченской Республики Муслимом Хучиевым и представителями профильных структур органов власти. В совещании также приняли участие заместители генерального директора ПАО «Россети» Павел Гребцов и Александр Пятигор, главный советник Сергей Кирюхин, руководители профильных подразделений.

— Республика видит в энергетиках союзников в устранении проблемных вопросов, существующих в отрасли региона. Убеждён, сообща мы добьёмся успеха в решении актуальных задач в интересах каждого потребителя республики, — отметил по итогам встречи Муслим Хучиев.

Кроме того, председатель правительства Чечни обозначил заинтересованность руководства республики в конструктивном взаимодействии с ПАО «Россети» и МРСК Северного Кавказа.

— Электросетевой комплекс Чеченской Республики требует повышенного внимания. При всех существующих проблемных вопросах я вижу потенциал для развития энергетической отрасли в регионе. И это не просто слова: 30% инвестиционной программы МРСК Северного Кавказа будет направлено на модернизацию сетей Чечни, более 5,6 млрд рублей мы вложим в программу снижения потерь до 2022 года, — резюмировал дальнейшие планы Виталий Иванов.

ИСТОЧНИК KP.RU