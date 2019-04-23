ГИБДД Ставрополья начнет охоту на пьяных водителей

СЕГОДНЯ 08:04 2019-04-23T08:04:23+03:00

Такие меры будут приняты в грядущие праздники

Изменить размер текста: A A

Госавтоинспекция Ставропольского края сообщает, что в ближайшие выходные начинается двухэтапная операция «Нетрезвый водитель», которая пройдет с 27 апреля по 5 мая и с 8 по 12 мая.

Такие меры реагирования краевая полиция предпринимает ежегодно в связи с нарастающим количеством водителей, управляющих автомобилями и мотоциклами в праздничные дни в состоянии опьянения.

Госавтоинспекция Ставропольского края предупреждает: во время пасхальных и майских праздников внимание со стороны автоинспекторов к участникам дорожного движения будет повышенное. Рейды по профилактике трезвого вождения будут проводиться круглосуточно как в населенных пунктах, так и на дорогах регионального и федерального значения.

ИСТОЧНИК KP.RU