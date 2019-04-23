На Ставрополье ребенок устроил аварию с четырьми пострадавшими

СЕГОДНЯ 09:09 2019-04-23T09:09:33+03:00

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В Предгорном районе Cтаврополья катание 14-летнего подростка на автомобиле обернулись автоаварией с 4-мя пострадавшими.

По предварительной версии, вечером 22 апреля на улице Ленина станицы Бекешевской водитель автомобиля «ВАЗ-21074» не справился с управлением, выехал на встречную полосу, где врезался в «ВАЗ-211440».

В больницу были доставлены оба водителя и два пассажира «семерки» - 20 и 18 лет. Выяснилось, что за рулем «ВАЗ-231074» находился 14-летний местный житель, который не имеет права управления в силу возраста. В момент ДТП ребенок был трезв.

Находившиеся в салоне «семерки» участники ДТП не были пристегнуты, что усугубило травмы: у 18-летнего пассажира зафиксирован ушиб головного мозга. На место происшествия были вызваны родители и инспекторы по делам несовершеннолетних.

Семье 14-летнего водителя грозит постановка на учет в комиссии по делам несовершеннолетних. Сейчас выясняется, кто передал руль ребенку: данному лицу грозит штраф в 30 тысяч рублей. По факту автоаварии решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

ИСТОЧНИК KP.RU