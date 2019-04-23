В Невинномысске муж задушил жену за переписку с другим мужчиной
Возбуждено уголовное дело
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В Невинномысске возбуждено уголовное дело в отношении 36-летнего жителя города, подозреваемого в убийстве. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР по Ставропольскому краю.
По данным следствия, днем 14 апреля мужчина в мобильном телефоне своей 28-летней супруги увидел ее личную переписку с другим мужчиной. Во время ссоры мужчина сильно сдавил шею женщины руками и задушил ее.
Мужчина заключен под стражу, проведена проверка показаний на месте, назначены судебные экспертизы. Расследование уголовного дела продолжается.
ИСТОЧНИК KP.RU
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