2019-04-23T10:27:52+03:00
Происшествия

Под Железноводском водитель легковушки погиб в столкновении с двумя грузовиками

Помочь ему медики уже не успели
Михаил ЮЖНЫЙ
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В пределах города Железноводска Ставропольского края 22 апреля произошло смертельное ДТП.

Около 21:00 22 апреля водитель «Лады Калины» ехал по федеральной трассе «Кавказ» в направлении столицы Кабардино-Балкарии города Нальчика.

Автомобилист двигался на высокой скорости. Но не справился с управлением и врезался в стоявший трассе автопоезд из двух «КамАЗов». В результате происшествия 33-летний водитель легковушки получил тяжелейшие ранения, не совместимые с жизнью. Мужчина скончался еще до приезда врачей.

Как уточнили в ГИБДД, за последние два года автомобилист много раз превышал скорость. У погибшего мужчины медики взяли кровь, чтоб проверить на трезвость. Полиция решает вопрос о возбуждении уголовного дела.

ИСТОЧНИК KP.RU

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