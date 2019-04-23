Ставропольский адвокат обещала «надавить на судью» и попала под следствие

СЕГОДНЯ 11:00 2019-04-23T11:02:11+03:00

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Следственный комитет в Кисловодске завёл уголовное дело о покушении на мошенничество и вымогательстве взятки: защитница обещала «надавить на судью» за 170 тысяч рублей. На самом деле делать ничего она не собиралась, а деньги решила присвоить себе.

По данным следствия, мошенница представляла потерпевшую в суде по гражданскому спору. Увидев принципиальность победы для своей подзащитной, адвокат предложила «решить вопрос иначе». За 170 тысяч подозреваемая пообещала надавить на судью.

На самом деле возможностей таких у адвоката не было. Она просто решила обмануть подзащитную. И та «повелась», согласившись на сделку. Но всё оказалось не так просто.

— Подзащитная заблаговременно сообщила в УФСБ России о вымогательстве. Факт передачи денег был задокументирован оперативниками. Материалы были переданы в СК, где против адвоката Адвокатской палаты Ставропольского края завели уголовное дело по статье «покушение на мошенничество», — сообщили «КП - Северный Кавказ» в пресс-службе следственного управления СКР по Ставропольскому краю.

Следователи продолжают собирать доказательства вины мошенницы. Расследование продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU