Леонид Парфенов приедет в Дагестан
Здесь известный журналист хочет снять передачу
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Знаменитый журналист и создатель проекта «Намедни» Леонид Парфёнов в ближайшее время посетит в визитом Дагестан.
В республике пройдут съемки его очерков «Русские грузины». Сейчас Леонид Парфенов ведет собственный проект на видеохостинге YouTube под названием «Парфенон».
В описании сказано, что «Парфенон» — это «еженедельное шоу Леонида Парфенова, где он под бутылку хорошего вина из своей коллекции (про которое он рассказывает весь выпуск) делится со зрителями впечатлениями о прошедшей неделе.
ИСТОЧНИК KP.RU
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