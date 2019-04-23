2019-04-23T11:47:39+03:00
Общество

Леонид Парфенов приедет в Дагестан

Здесь известный журналист хочет снять передачу
Михаил ЮЖНЫЙ
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Знаменитый журналист и создатель проекта «Намедни» Леонид Парфёнов в ближайшее время посетит в визитом Дагестан.

В республике пройдут съемки его очерков «Русские грузины». Сейчас Леонид Парфенов ведет собственный проект на видеохостинге YouTube под названием «Парфенон».

В описании сказано, что «Парфенон» — это «еженедельное шоу Леонида Парфенова, где он под бутылку хорошего вина из своей коллекции (про которое он рассказывает весь выпуск) делится со зрителями впечатлениями о прошедшей неделе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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