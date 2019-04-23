В Москве губернатор Ставрополья рассказал о международной "Студвесне стран БРИКС и ШОС"

СЕГОДНЯ 12:46 2019-04-23T12:53:03+03:00

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В Москве на площадке ТАСС проходит пресс-конференция губернатора Ставропольского края Владимира Владимирова. Ведущей темой встречи стала предстоящее грандиозное мероприятие "Студенческая весна стран БРИКС и ШОС", которое пройдет с 4 по 9 июня пройдет в Ставрополе с участием до 5 тысяч студентов, в том числе 1,5 тысяч - иностранных.

Вот, что по этому поводу говорит глава региона Владимир Владимиров:

- Помимо стран БРИКС и ШОС еще будут гости из Грузии, Австрии и Вьетнама - расширили формат. Почему выбрали Ставрополье? В прошлом году мы принимали Всероссийскую студвесну и зарекомендовали край хорошей стороны, - сказал губернатор. - Обещаю много солнца. В это время у нас уже по-летнему жарко.

Со слов Владимирова, пройдет грандиозное открытие фестиваля. А все оставшиеся дни ожидается куча конкурсов - творческих и спортивных, и развлекательная программа с участием мировых звезд. Закрытием международного мероприятия станет гала-концерт. Владимиров подчеркнул, что студвесна привлечет в бюджет края как минимум 70 млн рублей и "в новейшей истории такого события в крае не было".

- Хотим все вместе посадить яблоневый сад. Со всеми участниками фестиваля. Да, с 4 тысячами студентов. Это будет сад дружбы с энергетикой молодости, - рассказал глава Ставрополья о самом ожидаемом мероприятии в рамках фестиваля.

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ИСТОЧНИК KP.RU