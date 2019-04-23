2019-04-23T12:53:03+03:00
Общество

В Москве губернатор Ставрополья рассказал о международной "Студвесне стран БРИКС и ШОС"

Владимиров рассказывает про достижения и планы края на пресс-конференции
Евгения СОКОРЕВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Москве на площадке ТАСС проходит пресс-конференция губернатора Ставропольского края Владимира Владимирова. Ведущей темой встречи стала предстоящее грандиозное мероприятие "Студенческая весна стран БРИКС и ШОС", которое пройдет с 4 по 9 июня пройдет в Ставрополе с участием до 5 тысяч студентов, в том числе 1,5 тысяч - иностранных.

Вот, что по этому поводу говорит глава региона Владимир Владимиров:

- Помимо стран БРИКС и ШОС еще будут гости из Грузии, Австрии и Вьетнама - расширили формат. Почему выбрали Ставрополье? В прошлом году мы принимали Всероссийскую студвесну и зарекомендовали край хорошей стороны, - сказал губернатор. - Обещаю много солнца. В это время у нас уже по-летнему жарко.

Со слов Владимирова, пройдет грандиозное открытие фестиваля. А все оставшиеся дни ожидается куча конкурсов - творческих и спортивных, и развлекательная программа с участием мировых звезд. Закрытием международного мероприятия станет гала-концерт. Владимиров подчеркнул, что студвесна привлечет в бюджет края как минимум 70 млн рублей и "в новейшей истории такого события в крае не было".

- Хотим все вместе посадить яблоневый сад. Со всеми участниками фестиваля. Да, с 4 тысячами студентов. Это будет сад дружбы с энергетикой молодости, - рассказал глава Ставрополья о самом ожидаемом мероприятии в рамках фестиваля.

Международная студвесна в Ставрополе: в городе появится памятник ветру

00:00
00:00

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Суд наложил арест на имущество и деньги Арашуковых
На Ставрополье курица помогла раскрыть убийство
В Ставропольском крае появятся три дорожные развязки за несколько млрд рублей
Контрабандист пытался вывезти противотанковые ракетные установки из Северной Осетии
"Избирательная кампания, кажется, уже идет": губернатор Ставрополья рассказал про предстоящие в регионе выборы
Глава Ставропольского края засомневался в курортном сборе и поблагодарил Валентину Матвиенко за любовь к КМВ
"Драйвером" в развитии Ставрополья губернатор назвал "майские" указы Путина
На ставропольском фестивале фейерверков запустят беспрецедентный для России салют с зарядом 315 единиц
Леонид Парфенов приедет в Дагестан
Ставропольский адвокат обещала «надавить на судью» и попала под следствие
Под Железноводском водитель легковушки погиб в столкновении с двумя грузовиками
В Невинномысске муж задушил жену за переписку с другим мужчиной
На Ставрополье ребенок устроил аварию с четырьми пострадавшими
ГИБДД Ставрополья начнет охоту на пьяных водителей
МРСК Северного Кавказа вложит 5,6 миллиардов в развитие электросетей Чечни
Две студентки разрисовали стену худучилища во Владикавказе и поплатились
Прокуратура заинтересовалась министром здравоохранения Дагестана после жалобы матери ребенка-инвалида
На Ставрополье из пламени спасли многодетную семью
Глава Ставрополья поручил отремонтировать все воинские мемориалы