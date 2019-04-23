2019-04-23T14:20:13+03:00
Общество

На ставропольском фестивале фейерверков запустят беспрецедентный для России салют с зарядом 315 единиц

Губернатор поделился планами на грандиозное мероприятие, которое пройдет в Ессентуках
Евгения СОКОРЕВА
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На встрече с журналистами в Москве глава ставропольского края сообщил, что предстоящий фестиваль фейерверков, который пройдет с 24 по 26 мая на аэродроме в Ессентуках, поразит гостей своим размахом. Показать мастерство прибудут пиротехники из Испании, Китая, Америки и скандинавских стран.

- Фестиваль начнется с 7 вечера. Один номер займет до получаса, всего за день будут выступать по 3-4 команды. Максимальный заряд фейерверка будет достигать 315 единиц - таких мощных салютов в России не запускали еще, - отметил губернатор.

Напомним, это событие входит в календарь событийного туризма России с еще 19 фестивалями, которые пройдут также на территории Ставропольского края.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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