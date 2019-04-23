"Драйвером" в развитии Ставрополья губернатор назвал "майские" указы Путина

СЕГОДНЯ 13:29 2019-04-23T13:29:00+03:00

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В рамках пресс-конференции ТАСС губернатор ставропольского края отметил, что "драйвером" в развитии региона, по его мнению, можно считать "майские" указы президента России Владимира Путина, озвученные в 2018 году.

- Если говорить о "драйвере", мы не уникальны, я думаю. Все основано на "майских" указах 2018 года. Сегодня край гордится бюджетом около 14 млрд рублей, направленным на их выполнение. Среди поставленных задач: увеличить экспорт в 3 раза - до 1 млрд рублей при 300 млн сегодня, включить КМВ в федеральную программу развития курортов, обеспечить развитие кванториумов - клубов юных техникумов, по сути. Демография еще. Огромный блок отведен здравоохранению - это строительство сосудистого центра, детской общей практики, краевая больница и краевой онкологический центр. Запланировано строительство 35 детсадов и 12 школ. Поставлена задача довести до 38% объем производимой в малом и среднем предпринимательстве продукции. Остаются жесткие рамки по вводу жилья, снижению бедности и росту средней зарплаты, - сказал Владимир Владимиров на пресс-конференции ТАСС в Москве, добавив, что Ставрополье планирует еще побороться за звание самого "зеленого" в плане производства энергетики региона России.

ИСТОЧНИК KP.RU