2019-04-23T14:06:20+03:00
Происшествия

Контрабандист пытался вывезти противотанковые ракетные установки из Северной Осетии

Среди груды металла в грузовике обнаружили пусковые механизмы ракетниц
Андрей ЗОБОВ
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Противотанковый ракетный комплекс «Корнет-Д»Противотанковый ракетный комплекс «Корнет-Д»Фото: Иван МАКЕЕВ
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На таможенном посту Нижний Зарамаг в Северной Осетии пресекли попытку контрабанды оружия. Россиянин пытался вывезти из страны части противотанковых пусковых ракетных установок.

— Инцидент прошёл на таможенном посту МАПП Нижний Зарамаг. Гражданин России пытался вывезти из страны две части противотанковых пусковых ракетных установок. Их он спрятал среди прочих металлических предметов в кузове грузового «КамАЗа», — сообщили «КП - Северный Кавказ» в пресс-службе таможни.

Не исключено, что мужчина разобрал установки и перевозил из по частям, однако пока подтверждений этому нет. Но и двух частей тяжёлого вооружения было достаточно, чтобы таможенники возбудили против него уголовное дело по статье «контрабанда оружия». Ему светит от 3 до 7 лет колонии.

Расследование продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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