Глава Ставропольского края засомневался в курортном сборе и поблагодарил Валентину Матвиенко за любовь к КМВ

СЕГОДНЯ 13:43 2019-04-23T13:43:56+03:00

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Развитие туризма в городах Кавминвод губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров считает одним из приоритетных в регионе направлений. И курортный сбор, по его мнению, пусть и спорная мера, но очень полезная не только для края, но и для самих же отдыхающих.

- Курортный сбор - неоднозначная мера. Но города КМВ сильно зависят от бюджета. А весь бюджет обустройства достигает всего лишь 300 млн рублей. В 2018 году курортный налог принес 184 млн, а в этом принесет еще 260 млн рублей. Все деньги сразу же зачисляем в Железноводск, Кисловодск, Пятигорск и Ессентуки на строительство и реконструкцию скверов, парков, цветников. В 2019 году в Железноводске планируем достроить лестницу, которую должны были достроить еще при царе, - отметил Владимиров. - Боремся за развитие Кавминвод. Валентине Матвиенко спасибо за помощь. Это тот человек, который искренне любит КМВ.

По замечанию главы Ставропольского края, в 2013 году на встрече представителей курортного бизнеса было ясно, что КМВ не развиваются и даже "вянут". А теперь же после трехлетней работы турпоток вырос на 9%, перевалив за 1 млн отдыхающих.

- И это не туристы-однодневки. Средняя путевка у нас - 17 дней, - подчеркнул Владимир Владимиров. - Нарзанная галерея умирала 30 лет, а сегодня стала объектом притяжения, потому что мастера сумели воссоздать атмосферу 18 века. В Железноводске 3 санатория строятся. Даем уверенность инвесторам.

ИСТОЧНИК KP.RU