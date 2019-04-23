2019-04-23T14:07:28+03:00
Общество

"Избирательная кампания, кажется, уже идет": губернатор Ставрополья рассказал про предстоящие в регионе выборы

Владимир Владимиров признался, что партию менять не будет и рассчитывает на понимание избирателей
Евгения СОКОРЕВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Изменить размер текста:

Отвечая на вопрос журналистов про будущие выборы главы региона в ТАСС, губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров пошутил, что избирательная кампания, как ему кажется, началась еще до официального старта.

- Избирательная кампания, мне кажется, уже идет. Нет, это все, конечно, регламентировано. Нужно заручиться поддержкой жителей Ставрополья. Далее сбор подписей следует и выдвижение 15-17 июля. Я партию не меняю, что бы кто не говорил. Но сразу скажу, обещаний, как любят раздавать далекие от дел политики, давать не буду. Потому что понимаю социальные обязательства, проблемы и возможности края и бюджета. Скажу только, что сегодня вопрос оплаты труда - самый главный. С позиции справедливости, причем. Мы обязаны бороться с разрывом между миллиардерами и бедными, - подчеркнул глава Ставропольского края Владимир Владимиров.

Напомним, на встрече с президентом России Владимиром Путиным в Кремле губернатор обратился с просьбой поддержать его на предстоящих выборах, в ответ Владимир Путин пожелал главе Ставрополья успеха.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Суд наложил арест на имущество и деньги Арашуковых
На Ставрополье курица помогла раскрыть убийство
В Ставропольском крае появятся три дорожные развязки за несколько млрд рублей
Контрабандист пытался вывезти противотанковые ракетные установки из Северной Осетии
Глава Ставропольского края засомневался в курортном сборе и поблагодарил Валентину Матвиенко за любовь к КМВ
"Драйвером" в развитии Ставрополья губернатор назвал "майские" указы Путина
На ставропольском фестивале фейерверков запустят беспрецедентный для России салют с зарядом 315 единиц
В Москве губернатор Ставрополья рассказал о международной "Студвесне стран БРИКС и ШОС"
Леонид Парфенов приедет в Дагестан
Ставропольский адвокат обещала «надавить на судью» и попала под следствие
Под Железноводском водитель легковушки погиб в столкновении с двумя грузовиками
В Невинномысске муж задушил жену за переписку с другим мужчиной
На Ставрополье ребенок устроил аварию с четырьми пострадавшими
ГИБДД Ставрополья начнет охоту на пьяных водителей
МРСК Северного Кавказа вложит 5,6 миллиардов в развитие электросетей Чечни
Две студентки разрисовали стену худучилища во Владикавказе и поплатились
Прокуратура заинтересовалась министром здравоохранения Дагестана после жалобы матери ребенка-инвалида
На Ставрополье из пламени спасли многодетную семью
Глава Ставрополья поручил отремонтировать все воинские мемориалы