"Избирательная кампания, кажется, уже идет": губернатор Ставрополья рассказал про предстоящие в регионе выборы

СЕГОДНЯ 13:56 2019-04-23T14:07:28+03:00

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Отвечая на вопрос журналистов про будущие выборы главы региона в ТАСС, губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров пошутил, что избирательная кампания, как ему кажется, началась еще до официального старта.

- Избирательная кампания, мне кажется, уже идет. Нет, это все, конечно, регламентировано. Нужно заручиться поддержкой жителей Ставрополья. Далее сбор подписей следует и выдвижение 15-17 июля. Я партию не меняю, что бы кто не говорил. Но сразу скажу, обещаний, как любят раздавать далекие от дел политики, давать не буду. Потому что понимаю социальные обязательства, проблемы и возможности края и бюджета. Скажу только, что сегодня вопрос оплаты труда - самый главный. С позиции справедливости, причем. Мы обязаны бороться с разрывом между миллиардерами и бедными, - подчеркнул глава Ставропольского края Владимир Владимиров.

Напомним, на встрече с президентом России Владимиром Путиным в Кремле губернатор обратился с просьбой поддержать его на предстоящих выборах, в ответ Владимир Путин пожелал главе Ставрополья успеха.

ИСТОЧНИК KP.RU