В Ставропольском крае появятся три дорожные развязки за несколько млрд рублей

СЕГОДНЯ 14:09 2019-04-23T14:19:37+03:00

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В Ставропольском крае, со слов, главы региона построят 120 км дорог и три развязки в Пятигорске, Ставрополе и Светлограде. На каждую при этом потратят до 3 млрд рублей. Планы Владимиров озвучил в рамках пресс-конференции на площадке ТАСС.

- Еще хотим открыть производство удобрений в Буденновске стоимостью 2,5 - 7 млрд рублей. Это удвоит объем химической промышленности сразу в два раза, - добавил губернатор.

ИСТОЧНИК KP.RU