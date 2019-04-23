На Ставрополье курица помогла раскрыть убийство

СЕГОДНЯ 14:20 2019-04-23T14:21:09+03:00

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Судья Георгиевского городского суда вынес приговор 60-летнему Михаилу Каличичу, признав его виновным в убийстве и приговорив к 8 годам 11 месяцам лишения свободы. По данным следствия, 8 апреля этого года подозреваемый пришел в гости к своему знакомому. На столе оказалось вино, во время распития которого хозяин дома высказался о личной жизни Каличича. В ответ тот схватил нож и несколько раз всадил его по рукоятку в грудь оппонента. Поняв, что натворил, убийца спешно ретировался.

Но в ходе осмотра места происшествия представители Следственного комитета обнаружили бутылку вина, на которой остался отпечаток пальца руки подозреваемого. Но самой большой удачей стал пакет с продуктами, про который впопыхах забыл злоумышленник. В нем лежала мороженая тушка птицы, на упаковке которой был размещен логотип одного из торговых брендов. Следователи установили, такая продукция реализуется в Георгиевском городском округе только в одном из магазинов станицы Незлобной.

При просмотре видеозаписи с камеры видеонаблюдения магазина и был установлен Каличич, который покупал там продукты, оставленные на месте убийства. Обнаруженные на бутылке вина отпечатки пальцев принадлежали тоже ему.

ИСТОЧНИК KP.RU