На Ставрополье объявили штормовое предупреждение из-за заморозков

СЕГОДНЯ 17:11 2019-04-23T17:26:54+03:00

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Согласно срочному объявлению от Комитета по делам гражданской обороны и ЧС администрации Ставрополя, в Ставропольском крае ожидается резкое падение температуры. Как рассказали "КП-Северный Кавказ" в пресс-службе ведомства, заморозки придут 24 апреля.

- Вниманию жителей и гостей города Ставрополя! По информации Ставропольского Гидрометцентра, 24 апреля 2019 года в ночные и утренние часы в Ставропольском крае сохранятся местами заморозки в воздухе и на поверхности почвы -1...-3 градуса. Призываем принять меры личной безопасности, сохранности своего транспорта и имущества, - сказано в штормовом предупреждении.

ИСТОЧНИК KP.RU