2019-04-23T17:26:54+03:00
Происшествия

На Ставрополье объявили штормовое предупреждение из-за заморозков

Похолодание ожидается 24 апреля
Евгения СОКОРЕВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

Согласно срочному объявлению от Комитета по делам гражданской обороны и ЧС администрации Ставрополя, в Ставропольском крае ожидается резкое падение температуры. Как рассказали "КП-Северный Кавказ" в пресс-службе ведомства, заморозки придут 24 апреля.

- Вниманию жителей и гостей города Ставрополя! По информации Ставропольского Гидрометцентра, 24 апреля 2019 года в ночные и утренние часы в Ставропольском крае сохранятся местами заморозки в воздухе и на поверхности почвы -1...-3 градуса. Призываем принять меры личной безопасности, сохранности своего транспорта и имущества, - сказано в штормовом предупреждении.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Самых талантливых почтовиков Северного Кавказа определили в Кисловодске
В Михайловске появился новый арт-объект
«Россети» направят в Чечню около 19 млрд рублей до 2024 года
В «Гармонии» завершился всероссийский турнир по дзюдо
На Ставрополье проведут световое шоу мирового уровня
Суд наложил арест на имущество и деньги Арашуковых
На Ставрополье курица помогла раскрыть убийство
В Ставропольском крае появятся три дорожные развязки за несколько млрд рублей
Контрабандист пытался вывезти противотанковые ракетные установки из Северной Осетии
"Избирательная кампания, кажется, уже идет": губернатор Ставрополья рассказал про предстоящие в регионе выборы
Глава Ставропольского края засомневался в курортном сборе и поблагодарил Валентину Матвиенко за любовь к КМВ
"Драйвером" в развитии Ставрополья губернатор назвал "майские" указы Путина
На ставропольском фестивале фейерверков запустят беспрецедентный для России салют с зарядом 315 единиц
В Москве губернатор Ставрополья рассказал о международной "Студвесне стран БРИКС и ШОС"
Леонид Парфенов приедет в Дагестан
Ставропольский адвокат обещала «надавить на судью» и попала под следствие
Под Железноводском водитель легковушки погиб в столкновении с двумя грузовиками
В Невинномысске муж задушил жену за переписку с другим мужчиной
На Ставрополье ребенок устроил аварию с четырьми пострадавшими
ГИБДД Ставрополья начнет охоту на пьяных водителей
МРСК Северного Кавказа вложит 5,6 миллиардов в развитие электросетей Чечни
Две студентки разрисовали стену худучилища во Владикавказе и поплатились
Прокуратура заинтересовалась министром здравоохранения Дагестана после жалобы матери ребенка-инвалида
На Ставрополье из пламени спасли многодетную семью
Глава Ставрополья поручил отремонтировать все воинские мемориалы