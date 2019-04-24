На Ставрполье пьяный водитель устроил ДТП с двумя пострадавшими

СЕГОДНЯ 08:25 2019-04-24T08:25:21+03:00

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В Предгорном районе Ставрополья пьяный водитель въехал в дерево, пострадали двое.

По предварительной версии ГИБДД региона, 24 апреля около полуночи на улице Октябрьской станицы Суворовской водитель автомобиля «ВАЗ» на скорости не справился с управлением и, съехав с трассы, врезался в дерево.

С травмами головы и конечностей в больницу были доставлены 38-летний водитель и 36-летняя пассажирка, оба местные жители. Благодаря тому, что оба участника ДТП были пристегнуты, фатальных травм удалось избежать. Хотя машина получила значительные технические повреждения и едва подлежит восстановлению.

От прохождения процедуры медицинского освидетельствования водитель отказался. По данному факту был составлен административный материал. Водителю грозит лишение прав сроком от полутора до 2 лет и штраф 30 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU