В Минводах хулиган повредил пять автомобилей

СЕГОДНЯ 10:22 2019-04-24T11:12:32+03:00

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В Минераловодском городском округе Ставропольского края в полицию обратились несколько автовладельцев, заявивших о повреждении их машин.

Изучив записи с камеры видеонаблюдения, сотрудниками полиции установлены личность и местонахождение злоумышленника. Им оказался ранее судимый 37-летний житель Георгиевского района. Мужчину доставили в отдел внутренних дел, где он сознался в преступлении.

Гражданин пояснил, что приехал в город Минеральные Воды в гости и, будучи пьян, из хулиганских побуждений повредил пять автомобилей. Мужчина сбил с машин зеркала заднего вида и нанес повреждения твердыми предметами.

Против преступника возбуждено уголовное дело по статье 167 УК РФ (умышленное уничтожение или повреждение имущества).

ИСТОЧНИК KP.RU