2019-04-24T10:48:42+03:00
Происшествия

На Ставрополье инспектор ДПС «крышевал» грузоперевозки за взятки

Подозреваемый попал под следствие
Андрей ЗОБОВ
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Инспектор «крышевал» грузоперевозкиИнспектор «крышевал» грузоперевозкиФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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На Ставрополье старшего инспектора контрольно-профилактического отдела Управления ГИБДД уличили во взяточничестве. За мзду он «крышевал» грузоперевозки горюче-смазочных материалов.

На протяжении длительного времени коррумпированный инспектор получал деньги через посредницу. Женщина передавала ему от 5 до 10 тысяч рублей, а правоохранитель обеспечивал беспрепятственный проезд грузовых автомобилей и непривлечение их водителей к ответственности за нарушения ПДД.

Как сообщили «КП - Северный Кавказ» в пресс-службе следственного управления СКР по Ставропольскому краю, коррупционера уличили сотрудники УФСБ. Оказалось, что за всё время мужчина заработал порядка 180 тысяч рублей.

— Возбуждено уголовное дело по статье «получение взятки должностным лицом за незаконное бездействие». Санкция статьи предполагает лишение свободы на срок от 3 до 8 лет и возмещение суммы взятки в семидесятикратном размере, — сообщили в пресс-службе.

Расследование уголовного дела продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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