На Ставрополье будут судить отцеубийцу

СЕГОДНЯ 11:06 2019-04-24T11:06:53+03:00

Молодой человек оборудовал себе тир, чтобы не промазать, стреляя в человека

Изменить размер текста: A A

В Ипатовском межрайонном следственном отделе СУ СК по Ставропольскому краю завершено расследование уголовного дела в отношении местного жителя, который обвиняется в убийстве собственного отца.

Как установили следователи, 3 сентября прошлого года в поселке Красочном молодой человек пришел к своему отцу и буквально изрешетил его из ружья. Он произвел не менее 12 выстрелов. Девять из них угодили в голову и тело мужчины, который скончался на месте преступления.

Как позже пояснил следователям подозреваемый, их конфликт с отцом длился несколько лет из-за того, что батя заставлял его работать на животноводческой ферме.

На момент совершения преступления парню было 17 лет. Однако в ходе следствия было установлено, что он тщательно готовился к нему несколько лет. Молодой человек даже похитил ружье своего отца, а затем несколько месяцев почти ежедневно стрелял из него по пустым бутылкам, набивая руку.

Отцеубийце было предъявлено обвинение в совершении преступления по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). Дело с обвинительным заключением передано в суд, которому предстоит вынести свой вердикт.

ИСТОЧНИК KP.RU