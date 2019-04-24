ВТБ развивает сотрудничество с правительством Кабардино-Балкарии

СЕГОДНЯ 13:21 2019-04-24T13:21:25+03:00

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23 апреля состоялась рабочая встреча врио главы КБР Казбека Кокова и управляющего ВТБ в Ставропольском крае, Дагестане и КБР Александра Дыренко.

Стороны обсудили вопросы сотрудничества в реализации инвестиционных и инфраструктурных проектов республики, а также возможности поддержки малого и среднего бизнеса региона, в том числе с использованием механизмов льготного кредитования, и развитие розничной сети банка в КБР.

- Мы планируем повышать доступность и качества предоставляемых финансовых услуг населению Кабардино-Балкарии, а также формировать благоприятные условия для развития бизнеса, - подчеркнул Александр Дыренко. - ВТБ является крупным инвестором экономики Кабардино-Балкарской республики. По итогам первого квартала 2019 года кредитный портфель объединенного бизнеса банка составил порядка 5 млрд рублей. Портфель привлеченных средств физических и юридических лиц достиг 3,4 млрд рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU