2019-04-24T13:21:25+03:00
Общество

ВТБ развивает сотрудничество с правительством Кабардино-Балкарии

Казбек Коков и Александр Дыренко встретились в Нальчике.
Поделиться:
На встрече в Нальчике.На встрече в Нальчике.
Изменить размер текста:

23 апреля состоялась рабочая встреча врио главы КБР Казбека Кокова и управляющего ВТБ в Ставропольском крае, Дагестане и КБР Александра Дыренко.

Стороны обсудили вопросы сотрудничества в реализации инвестиционных и инфраструктурных проектов республики, а также возможности поддержки малого и среднего бизнеса региона, в том числе с использованием механизмов льготного кредитования, и развитие розничной сети банка в КБР.

- Мы планируем повышать доступность и качества предоставляемых финансовых услуг населению Кабардино-Балкарии, а также формировать благоприятные условия для развития бизнеса, - подчеркнул Александр Дыренко. - ВТБ является крупным инвестором экономики Кабардино-Балкарской республики. По итогам первого квартала 2019 года кредитный портфель объединенного бизнеса банка составил порядка 5 млрд рублей. Портфель привлеченных средств физических и юридических лиц достиг 3,4 млрд рублей.

На правах рекламы

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Общество Северного Кавказа»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Перекрытие дорог на Пасху в Ставрополе
В Ставрополе сотрудники ГИБДД задержали пьяного дебошира
Минобр Ставрополья хочет встретиться с родителями девочек, избивших и унизивших сверстницу
После ареста Арашуковых в Карачаево-Черкесии сменили начальника Следственного управления
На Ставрополье будут судить отцеубийцу
На Ставрополье инспектор ДПС «крышевал» грузоперевозки за взятки
В Минводах хулиган повредил пять автомобилей
Во Владикавказе задержана наркоторговка
На Ставрополье пьяный водитель устроил ДТП с двумя пострадавшими
На депутата из Дагестана завели уголовное дело за мошенничество, совершенное 17 лет назад
Самых талантливых почтовиков Северного Кавказа определили в Кисловодске
В Михайловске появился новый арт-объект
«Россети» направят в Чечню около 19 млрд рублей до 2024 года
На Ставрополье объявили штормовое предупреждение из-за заморозков
В «Гармонии» завершился всероссийский турнир по дзюдо
На Ставрополье проведут световое шоу мирового уровня