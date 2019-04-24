Перекрытие дорог на Пасху в Ставрополе

СЕГОДНЯ 14:58 2019-04-24T14:58:24+03:00

В Ставрополе на Пасху 28 апреля перекроют движения по ряду ключевых направлений Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Администрация сообщила, какие улицы будут закрыты для транспорта в праздничный день

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Администрация Ставрополя сообщила о стандартном перекрытии дорог на Пасху. Великий христианский праздник в 2019 году выпадет на 28 апреля.

Перекрытие дорог на Пасху позволит планирует разгрузить подъезды к кладбищам и храмам, а также создать комфортные условия для движения общественного транспорта по этим направлениям. В пресс-службе муниципалитета «КП - Северный Кавказ» также сообщили, что на перекрытых улицах за полчаса до перекрытия будут появляться соответствующие знаки.

Впервые для подготовке к пасхальным мероприятиям часть улиц будет перекрыта в 22:00 27 апреля до 5 утра следующего дня. Полностью запретят движение по улицам

Соборной от Пирогова до переулка Командирского,

Суворова от Советской до Ставропольской,

Дзержинского от Ломоносова до улицы Артема,

Пушкина от Дзержинского до улицы Морозова,

и по переулку Фадеева от Гражданской до Войтика.

Второй перекрытие произойдёт с 14:00 до 18:00 в день Пасхи. Всем видам автомобилей запретят двигаться по улицам Советской и Булкина. Частично перекроют улицы

Суворова от Советской до улицы Ставропольской,

Дзержинского от Ломоносова до проспекта Октябрьской Революции,

Артема от улицы Ленина до Дзержинского,

Кавалерийскую на участке от Дачной до улицы Дзержинского,

Морозова от улицы Пушкина до улицы Маршала Жукова,

а также по проспекту Октябрьской Революции от Дзержинского до Советской и проспекту Карла Маркса на участке от Голенева до проспекта Октябрьской Революции.

Третье перекрытие будет действовать с 6:00 до 18:00 28 апреля. Проезд запретят по проспекту Кулакова от улицы Октябрьской до автодороги Северный обход, а также улице Коломийцева от проспекта Кулакова до дома №38 по этой же улице.

Интересно, что третье перекрытие также будет действительно в период майских праздников. 5, 6 и 7 числа этот участок будет перекрыт с 6 утра до 18:00.

ИСТОЧНИК KP.RU