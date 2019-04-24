2019-04-24T15:49:03+03:00
Происшествия

Следственный комитет просит арестовать силовиков, оказавшихся друзьями Арашуковых

Силовики могли препятствовать расследованию по делу о заказных убийствах, в которых обвиняют Рауфа Арашукова
Андрей ЗОБОВ
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Рауф Арашуков и Тимур Бетуганов. Фото: из открытых источников / распространялось родными Аслана ЖуковаРауф Арашуков и Тимур Бетуганов. Фото: из открытых источников / распространялось родными Аслана Жукова
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Следственный комитет Российской Федерации подал ходатайство в Басманный суд Москвы с просьбой арестовать задержанных силовиков: бывшего замглавы следственного управления СКР по Карачаево-Черкесии Казбека Булатова, старшего следователя того же регионального отделения СК Андрея Филиппова и начальника Центра противодействия экстремизму МВД по КЧР Тимура Бетуганова.

— В суд поступили ходатайства следствия об избрании Булатову и Бетуганову меры пресечения в виде содержания под стражей сообщили «КП - Северный Кавказ» в пресс-службе СК РФ со ссылкой на пресс-секретаря суда Юнону Цареву.

Рауф Арашуков и Казбек Булатов были друзьями. Фото: из открытых источников / распространялось родными Аслана Жукова

Рауф Арашуков и Казбек Булатов были друзьями. Фото: из открытых источников / распространялось родными Аслана Жукова

Как сообщалось ранее, задержанных силовиков подозревают в превышении служебных полномочий. Находясь в приятельских и даже дружеских отношениях с семейством Арашуковых, они выгораживали Рауфа, несмотря на то, что исполнители убийства Фраля Шебзухова сразу указали на него.

Как стало известно «КП», против силовиков свидетельствовали члены семей убитых Шебзухова и Жукова. Много лет они пытались добиться справедливого расследования и достучаться до руководителей следственных органов. Им удалось узнать и о дружбе подозреваемых с Арашуковыми и даже добыть фотографии и видеозаписи, подтверждающие этот факт.

КСТАТИ

По делу Арашукова задержаны бывший замглавы Следственного комитета и главный борец с экстремизмом в КЧР

Как сообщили «КП - Северный Кавказ» источники, близкие к следствию, высокопоставленные силовики были хорошо знакомы с семьёй Арашуковых и нередко проводили время в их компании (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU

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