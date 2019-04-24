Следственный комитет просит арестовать силовиков, оказавшихся друзьями Арашуковых
Следственный комитет Российской Федерации подал ходатайство в Басманный суд Москвы с просьбой арестовать задержанных силовиков: бывшего замглавы следственного управления СКР по Карачаево-Черкесии Казбека Булатова, старшего следователя того же регионального отделения СК Андрея Филиппова и начальника Центра противодействия экстремизму МВД по КЧР Тимура Бетуганова.
— В суд поступили ходатайства следствия об избрании Булатову и Бетуганову меры пресечения в виде содержания под стражей сообщили «КП - Северный Кавказ» в пресс-службе СК РФ со ссылкой на пресс-секретаря суда Юнону Цареву.
Рауф Арашуков и Казбек Булатов были друзьями. Фото: из открытых источников / распространялось родными Аслана Жукова
Как сообщалось ранее, задержанных силовиков подозревают в превышении служебных полномочий. Находясь в приятельских и даже дружеских отношениях с семейством Арашуковых, они выгораживали Рауфа, несмотря на то, что исполнители убийства Фраля Шебзухова сразу указали на него.
Как стало известно «КП», против силовиков свидетельствовали члены семей убитых Шебзухова и Жукова. Много лет они пытались добиться справедливого расследования и достучаться до руководителей следственных органов. Им удалось узнать и о дружбе подозреваемых с Арашуковыми и даже добыть фотографии и видеозаписи, подтверждающие этот факт.
КСТАТИ
По делу Арашукова задержаны бывший замглавы Следственного комитета и главный борец с экстремизмом в КЧР
Как сообщили «КП - Северный Кавказ» источники, близкие к следствию, высокопоставленные силовики были хорошо знакомы с семьёй Арашуковых и нередко проводили время в их компании (подробности).
ИСТОЧНИК KP.RU
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