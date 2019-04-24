Как доехать до кладбища в Ставрополе на Пасху

СЕГОДНЯ 16:00 2019-04-24T16:00:52+03:00

В администрации рассказали, какие маршруты будут ходить до кладбища на Пасху Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В горадминистрации рассказали какие маршруты и автобусы будут ходить на городские кладбища

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Как и на каких автобусах в Ставрополе доехать до кладбища на Пасху? Администрация краевого центра назвала маршруты, которые будут следовать до Нового, Новейшего, Воскресенского и Игнатьевского кладбища на останвке «12 километр». Всего до мест захоронения будет ходить порядка 660 автобусов.

Из них около 250 будет следовать до Нового, Новейшего и Воскресенского кладбищ, расположенных по улице Коломийцева. Это маршруты:

№ 1, № 1А, № 9А и 9М, № 10 и 10М, № 12 и 12М, № 13, № 20, № 37, № 42М и № 61.

Из них 27 автобусов по маршрутам 1А, 9А, 61 будут дополнительными, а маршруты № 9м, 10м, 13, 20, 42м продлят до Воскресенского кладбища.

До остановки «12 километр» и Игнатьевского кладбища будет ходить порядка 310 автобусов. Это маршруты:

№ 1М, № 2М, № 9Д, № 13М, № 19М, № 29М, № 30М, № 31М, № 35М, № 39М, № 51М, № 55М и № 59М.

ИСТОЧНИК KP.RU