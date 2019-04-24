2019-04-24T16:21:42+03:00
Общество

Павел Ливинский: «Общими усилиями вывели сетевой комплекс Кабардино-Балкарии в ТОП-10 по надежности в России»

В рамках двухдневного визита в СКФО гендиректор компании «Россети» встретился с врио главы КБР Казбеком Коковым
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Гендиректор компании "Россети" встретился с врио главы КБР Казбеком Коковым.Гендиректор компании "Россети" встретился с врио главы КБР Казбеком Коковым.
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- Ситуация электросетевого комплекса Кабардино-Балкарии - одна из наиболее благополучных в СКФО. По результатам прохождения осенне-зимнего периода филиал «Каббалкэнерго» стал девятым в России по показателям надежности. Безусловно, эта позитивная динамика не была бы возможной без конструктивного взаимодействия с органами власти республики и личной поддержки главы региона в реализации мероприятий энергетиков. Мы продолжим развивать сети для того, чтобы повышать качество жизни населения субъекта, - подчеркнул Павел Ливинский.

Участники совещания обсудили реализацию Программы по снижению потерь в Кабардино-Балкарии. До 2022 года «Россети» направят 900 млн рублей на реализацию соответствующих мероприятий, что позволит снизить средний уровень потерь до 12%.

- Мы установим более 40 тысяч интеллектуальных приборов учёта, реконструируем 135 км линий электропередачи. Экономический эффект от снижения потерь составит 131 млн рублей. Эти средства будут направляться на модернизацию сетей республики, - отметил Павел Ливинский.

Компанией «Россети» совместно с правительством ранее была разработана дорожная карта, которая позволит финансово оздоровить сетевой комплекс республики, а к 2023 году вывести на 100% уровень оплаты региона за электроэнергию.

По словам Казбека Кокова, компания «Россети» сегодня «активно транслирует актуальную модель реформирования отрасли в стране, что однозначно находит поддержку органов власти республики».

В рамках встречи глава северокавказского предприятия «Россетей» Виталий Иванов предложил заключить долгосрочное соглашение о стратегическом сотрудничестве между Кабардино-Балкарией и «МРСК Северного Кавказа», возможность подписания которого будет рассмотрена в самое ближайшее время.

На правах рекламы

ИСТОЧНИК KP.RU

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