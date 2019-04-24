Жительница Чечни за 400 тысяч купила ребенка у женщины из Ингушетии
В Чечне задержали 50-летнюю жительницу Ингушетии, которая за 400 тысяч рублей продала новорожденного мальчика уроженке Урус-Мартановском района ЧР.
Как рассказали "КП-Северный Кавказ" в пресс-службе МВД Чеченской республики, за торговлю ребенком женщину заключили под стражу.
- В отношении нее возбуждено уголовное дело по статье "продажа ребенка, заведомо находящегося в беспомощном состоянии", - добавили в СКР Чечни.
Следователи уточнили, что "купля-продажа" прошла в январе 2019 года и на территории Урус-Мартановском района республики. А мальчика уроженка Ингушетии привезла из Махачкалы. Сейчас устанавливаются соучастники преступления.
ИСТОЧНИК KP.RU