2019-04-24T16:47:36+03:00
Происшествия

Жительница Чечни за 400 тысяч купила ребенка у женщины из Ингушетии

Следователи завели уголовное дело
Евгения СОКОРЕВА
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Фото: Архив-"КП"Фото: Архив-"КП"
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В Чечне задержали 50-летнюю жительницу Ингушетии, которая за 400 тысяч рублей продала новорожденного мальчика уроженке Урус-Мартановском района ЧР.

Как рассказали "КП-Северный Кавказ" в пресс-службе МВД Чеченской республики, за торговлю ребенком женщину заключили под стражу.

- В отношении нее возбуждено уголовное дело по статье "продажа ребенка, заведомо находящегося в беспомощном состоянии", - добавили в СКР Чечни.

Следователи уточнили, что "купля-продажа" прошла в январе 2019 года и на территории Урус-Мартановском района республики. А мальчика уроженка Ингушетии привезла из Махачкалы. Сейчас устанавливаются соучастники преступления.

ИСТОЧНИК KP.RU

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